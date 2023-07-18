جندي أميركي عبر إلى كوريا الشمالية بدون إذن

جندي أميركي عبر إلى كوريا الشمالية بدون إذن

أعلن مسؤولون الثلاثاء أن المواطن الأميركي الذي عبر إلى كوريا الشمالية "بدون إذن" خلال جولة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين ويعتقد أنه محتجز هو جندي.



ومنذ الحرب الكورية 1950-1953 التي انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام، لا تزال الكوريتان رسميًا في حالة حرب وتفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح تمتد على طول حدودهما الشديدة التحصين.



وقال المتحدث بإسم القوات الأميركية في كوريا الجنوبية الكولونيل أيزاك تايلور إن "جنديًا أميركيًا عبر خلال جولة توجيهية في المنطقة الأمنية المشتركة بملء إرادته وبدون إذن خط التماس".



والمنطقة الأمنية المشتركة هي جزء من المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين تشرف عليه الأمم المتحدة.



وكان مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته قد أفاد وكالة فرانس برس في وقت سابق بأن المواطن الأميركي هو جندي ويعتقد أنه محتجز حاليًا في كوريا الشمالية.