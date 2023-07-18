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الأمم المتحدة قلقة بعد مقتل 40 مدنيا خلال ثلاثة أيام في إيتوري
أخبار دولية
2023-07-18 | 14:48
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الأمم المتحدة قلقة بعد مقتل 40 مدنيا خلال ثلاثة أيام في إيتوري
لقي 40 مدنيا على الأقل مصرعهم خلال ثلاثة أيام الأسبوع الماضي في هجمات شنتها جماعات مسلحة في إيتوري شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء معربة عن قلقها من "تصعيد كبير" للعنف.
ودق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان "ناقوس الخطر بشأن تصعيد كبير للعنف في إيتوري". وقال البيان "الاسبوع الماضي قتل 40 مدنيا على الاقل خلال ثلاثة ايام في هجمات شنتها جماعات مسلحة بالقرب من بلدة بونيا". ولفت الى أنه قتل "في إيتوري هذا العام أكثر من 600 مدني ونزح 345 ألف شخص". وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "ندين بشدة اعمال العنف وندعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان".
وفي الربع الأول من 2023 ساعدت الأمم المتحدة وشركاؤها 460 الف شخص في هذا الاقليم، لكن خطة الأمم المتحدة الإنسانية لجمهورية الكونغو الديموقراطية تم تمويلها بنسبة 30% فقط.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ندعو المجتمع الدولي إلى إظهار تضامنه مع شعب جمهورية الكونغو الديموقراطية وتقديم دعمه للتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة".
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