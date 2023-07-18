كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا في البحر

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا في بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الأربعاء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.بدورهم، اشار خفر السواحل اليابانيون الى إطلاق الصاروخ وفق ما نقلت وكالة كيودو، في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ. وقال الجيش الكوري الجنوبي أنه لا يزال يحلل نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه، بحسب يونهاب.ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أقل من اسبوع من اشراف كيم جونغ أون شخصيا على إطلاق احدث صاروخ بالستي كوريا شمالي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-18".