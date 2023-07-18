البحرية المغربية تعلن إنقاذ نحو 900 مهاجر خلال ثمانية أيام

أنقذت البحرية المغربية 845 مهاجرا في عرض البحر خلال ثمانية أيام، بينهم أكثر من 400 جنوب البلاد، وفق ما أعلن مصدر عسكري الثلاثاء، في ظل تزايد المحاولات الخطرة للوصول إلى جزر الكناري الاسبانية في الأطلسي.



ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر عسكري قوله إن "وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة، خلال الفترة ما بين 10 و17 تموز، لـ845 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسيات مختلفة، يتحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء". وأوضح أن "من ضمنهم نحو 400 شخص جرى إنقاذهم في المياه الوطنية بجنوب المملكة". كما أشار إلى "انتشال جثة ونقلها إلى أقرب ميناء مغربي" خلال هذه العمليات.



وكان هؤلاء بصدد محاولات عبور "في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع +كاياك+ ودراجات مائية، وحتى عن طريق السباحة"، وفق المصدر نفسه.



يأتي ذلك في وقت تتزايد محاولات الهجرة غير النظامية باتجاه جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي عبر طرق خطيرة، يسلكها مهاجرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء إضافة الى مغاربة. وتسببت هذه المحاولات بغرق أو فقدان عشرات المهاجرين، بحسب منظمات غير حكومية.



والثلاثاء أعلنت شبكة "الارم فون" غير الحكومية على تويتر "أن 24 شخصًا لقوا حتفهم في غرق قارب قبالة سواحل الصحراء الغربية قبل يومين"، مشيرة إلى أنه "كان يضم 61 شخصا نجا منهم 37 شخصًا نقلوا إلى مستشفى بالداخلة".



ولم يؤكد أي مصدر مغربي رسمي هذا الحادث.