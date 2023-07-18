الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غوتيريش يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين

أخبار دولية
2023-07-18 | 17:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غوتيريش يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
غوتيريش يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، داعيا الدول الأعضاء إلى وضع ضوابط لإبقاء التقنية تحت السيطرة.
 
وقال غوتيريش في جلسة هي الأولى التي يخصّصها مجلس الأمن للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي "من الجلي أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير على جميع مناحي الحياة". وتابع "الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه إمكانيات هائلة للخير والشر"، وأشار إلى أن التقنية قادرة على المساعدة في وضع حد للفقر أو علاج السرطان، لكن قد تكون لها "عواقب خطيرة جدا على السلام والأمن الدوليين".
  
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن الذكاء الاصطناعي "سيؤثر على عمل هذا المجلس. يمكنه تعزيز الاستقرار الاستراتيجي العالمي أو تعطيله". وأشار كليفرلي الذي تستضيف بلاده في وقت لاحق من العام الحالي قمة حول الذكاء الاصطناعي إلى أن التقنية "تتحدى افتراضاتنا الأساسية حول الدفاع والردع. وتطرح أسئلة أخلاقية حول المساءلة عن قرارات مميتة في ساحة المعركة".
    
ودعا غوتيريش الدول الأعضاء إلى إعداد وثيقة ملزمة قانونيا بحلول عام 2026 "لحظر استخدام الأسلحة الذاتية المميتة".

وأشار الأمين العام إلى إمكان استخدام الذكاء الاصطناعي في "التعرف على أنماط العنف ومراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز جهود حفظ السلام والوساطة والجهود الإنسانية". لكن من جهة أخرى "الاستخدامات الضارة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية أو إجرامية أو لصالح دولة، يمكن أن تتسبب في مستويات مرعبة من الموت والدمار وتفشي الصدمات والضرر النفسي العميق على نطاق يفوق التصور"، بحسب غوتيريش.

وشدّد على أن التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والتكنولوجيا البيولوجية والتكنولوجيا العصبية وتكنولوجيا الروبوتات، هو "أمر مقلق للغاية".
  
وحضّ غوتيريش على "الاتفاق على المبدأ العام ومفاده أن الفاعلية والسيطرة البشرية ضرورية في ما يتعلّق بالأسلحة النووية ولا ينبغي سحبها إطلاقا".
 
ودعا إلى إنشاء مجموعة عمل تكلف إعداد تقرير بحلول نهاية العام عن خيارات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
 
وجدد التأكيد على دعمه إنشاء كيان أممي لمؤازرة جهود حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو منظمة الطيران المدني الدولي.

آخر الأخبار

أخبار دولية

يحذّر

مخاطر

الذكاء

الاصطناعي

السلم

والأمن

الدوليين

LBCI التالي
الأمم المتحدة: استئناف تطعيم الأطفال بعد تراجعه خلال سنوات كوفيد-19
موسكو تعلن أنها دمّرت في أوديسا مواقع استخدمت للتحضير للهجوم على جسر القرم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-06-29

"قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا"... الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر: إنها مخاطرة حقيقية!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-31

خبراء يحذّرون من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر "انقراض" للبشرية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-02

عرّاب الذكاء الاصطناعي" يترك غوغل للتنبيه من مخاطر هذه التكنولوجيا

LBCI
أخبار دولية
2023-07-14

تبني مشروع في الامم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الانسان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:27

مقتل 34 شخصا في حادث مروري في الجزائر

LBCI
أخبار دولية
04:59

مقتل 34 شخصا في حادث مروري في الجزائر

LBCI
أخبار دولية
04:24

بكين تؤكد لكيسنجر أن "احتواء" الصين مستحيل

LBCI
أخبار دولية
04:20

أوكرانيا تؤكد شن "عملية ناجحة" بعد اندلاع حريق في ميدان تدريب عسكري في القرم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-13

"تقدرين تشترين ليونيل ميسي؟"... سؤال لأحلام الشامسي وإجابتها صادمة!

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-19

وزير الخارجية السعودي: مهتمون بعودة اللاجئين السوريين وسنعمل مع شركائنا الغربيين والأمم المتحدة لتحقيق ذلك

LBCI
أخبار دولية
2023-06-24

رئيس وزراء اسكتلندا: قضية الإستقلال ستكون محور الإنتخابات المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-17

أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان في قطر اليوم: اجتماع إيجابي والامور بدأت تأخذ منحًى جديًاً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

قطر محطة إردوغان بعد السعودية حيث وقع الصفقة الكبرى حول المسيرات

LBCI
رياضة
14:14

جوي خليل تصنع التاريخ للبنان في بطولة ويمبلدون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

إنتهاء العمل بإتفاق الحبوب الأوكرانية... كيف سينعكس ذلك في العالم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

إفتتاح عدد من دور السينما المقفلة... وتحويل بعض السينمات القديمة إلى مراكز للمسرح الوطني

LBCI
السياحة في لبنان
14:03

أهلا بهالطلة من البترون عاصمة السياحة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

دعم من نوع آخر للجيش اللبناني... مناورات وتدريبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

القضاء يقول كلمته في قضية الأطفال المعنفين في إحدى الحضانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرات القتلى بين العاقورة واليمونة والنزاع العقاري مستمر منذ ١٠٠ عام!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

وقفة إحتجاجية للتيار الوطني الحر أمام مركز بعثة الإتحاد الأوروبي في وسط بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:49

قصة حب تحولت إلى جريمة قتل... طعنوه وسط الطريق حتى الموت! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:13

"تُركت للموت وهي ترتدي جواربها فقط"... ابنة الـ15 سنة اغتُصبت وألقيت عارية على خط سكة حديد ثم أضرمت النار فيها!

LBCI
خبر كاذب
12:21

ما حقيقة وفاة ابنة الممثل عبدو شاهين؟

LBCI
خبر عاجل
09:39

جمعية المصارف: سنضطر للعودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الإعتداءات على المصارف

LBCI
منوعات
09:46

جويل مردينيان تنشر "الأسود" وتختفي عن "إنستغرام"... ماذا حصل؟ (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
07:14

معلومات الـLBCI: نواب حاكم مصرف لبنان يريدون تشريع استخدامهم الاحتياطي الالزامي

LBCI
خبر عاجل
07:26

عدوان: نواب الحاكم أبلغونا أنهم أصدروا بيانهم ليلقوا اذانا صاغية من الحكومة ولن يتخلوا عن مسؤولياتهم وهناك كتب ارسلها نواب الحاكم نبهوه فيها من خطورة السياسة المالية وسياسة الدعم

LBCI
أخبار لبنان
09:11

مصادر للـLBCI: لا صحة لما نُقِلَ حول إشراك إيران في مواضيع الاجتماع الخماسي حول لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More