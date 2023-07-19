اتهام "ناخبين زائفين" من أنصار ترامب في ولاية ميشيغن بالتآمر والاحتيال

وجّهت ولاية ميشيغن الثلاثاء تهما جنائية بينها التآمر والاحتيال ضد 16 شخصا من أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لمشاركتهم في مخطط "الناحبين الزائفين" الذي هَدَف إلى قلب خسارته في انتخابات 2020 الرئاسية إلى فوز.





وهذه التهم هي الأولى ضد مشاركين في هذا المخطط الذي وضع بعد انتخابات تشرين الثاني2020 لإعلان فوز ترامب بشكل غير قانوني في سبع ولايات.





ويعد فشل هذا المخطط سببا رئيسيا وراء اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني2021، وهو موعد المصادقة على فوز بايدن.