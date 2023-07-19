زلزال بقوة 6,8 درجات يهز سواحل منطقة أميركا الوسطى



ضرب زلزال بقوة 6,8 درجات قبالة سواحل السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا في أميركا الوسطى الثلاثاء، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بشكل فوري، وفقا للسلطات السلفادورية.





وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي وقوع الزلزال عند الساعة 6,22 مساء (02,22 ت غ) في المحيط الهادي، على بعد نحو 66 كيلومترا جنوب سواحل السلفادور.





وكانت الهيئة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 6,5 درجات. كما أن وزارة البيئة السلفادورية عادت وحدّثت بياناتها لقراءة مقياس ريختر إلى 6,8 درجات.

