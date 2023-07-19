ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في كولومبيا إلى 14 قتيلا



قضى ما لا يقل عن 14 شخصا في انهيار أرضي جراء الأمطار الغزيرة مساء الاثنين على طريق يربط بوغوتا بجنوب شرق كولومبيا، وفق حصيلة جديدة أعلنت الثلاثاء.





وقال حاكم مقاطعة كونديناماركا نيكولاس غارسيا في فيديو نشره على تويتر إنه تم العثور على 14 جثة.





وأوضح أنه عُثر على ستة ناجين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.