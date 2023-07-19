بايدن يبعث مع موفد للفاتيكان الحرب في أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث الثلاثاء مع موفد للفاتيكان الغزو الروسي لأوكرانيا وترحيل مسؤولين روس لأطفال أوكرانيين.





وناقش بايدن والكاردينال ماتيو ماريا تسوبي جهود الكرسي الرسولي لتقديم "مساعدات إنسانية لمواجهة المعاناة المنتشرة الناجمة عن العدوان الروسي المستمر في أوكرانيا، وكذلك حملة الفاتيكان لإعادة أطفال أوكرانيين جرى ترحيلهم قسرا"، وفق بيان للبيت الأبيض.





وأشارت إدارة بايدن إلى أن تسوبي، وهو رئيس أساقفة بولونيا ورئيس المؤتمر الأسقفي الإيطالي، جاء إلى البيت الأبيض بناء على طلب البابا فرنسيس.

