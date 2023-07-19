إصابة جنديين سوريين في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف محيط دمشق

شنت إسرائيل هجمات صاروخية استهدفت في وقت مبكر الأربعاء مناطق في محيط دمشق، ما أسفر عن إصابة جنديين سوريين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).





وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان عشرين هجوما لاسرائيل على سوريا حتى الآن منذ بداية العام 2023.





وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر عسكري أنه "حوالى الساعة 00,25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".