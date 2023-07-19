كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين سقطا في البحر

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه البحر، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الأربعاء، وذلك بعد ساعات على إعلان رسو غواصة أميركية مزوّدة أسلحة نووية في كوريا الجنوبية.





وأوردت "يونهاب" أن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أفادت عن إطلاق الصاروخين في وقت مبكر الأربعاء من منطقة سونان في بيونغ يانغ، حيث حلقا مسافة نحو 500 كيلومتر قبل سقوطهما في بحر الشرق المعروف ايضا باسم بحر اليابان.





ودانت هيئة الأركان المشتركة عملية الإطلاق باعتبارها "عملا استفزازيا كبيرا" وانتهاكا لقرارات مجلس الامن الدولي.