المحكمة الدستورية التايلاندية تعلق عضوية بيتا في البرلمان

علّقت المحكمة الدستورية في تايلاند الأربعاء عضويّة رئيس الوزراء الإصلاحي بيتا ليمجارونرات بانتظار التحقيق في قضية بشأن مخالفات ارتكبها.





وتتعلق القضية بامتلاك بيتا لأسهم في قناة تلفزيونية أثناء الحملة الانتخابية، في مخالفة للقانون.





ويمكن أن تبعد هذه القضية بيتا عن الحياة السياسية لمدة 20 عامًا. وعلى الرغم من ذلك يبقى بإمكانه الترشح لمنصب رئيس الوزراء.

