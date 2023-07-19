إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق في ميدان للتدريب العسكري القرم

اندلع حريق في ميدان للتدريب العسكري صباح الأربعاء في شرق شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا على ما أعلن الحاكم الروسي المحلي ما دفع السلطات إلى إصدار تعميمات لإجلاء أكثر من ألفي مدني.





وأوضح الحاكم سيرغي أكسينوف عبر تلغرام "من المقرر إجلاء سكان أربع مناطق محاذية لميدان التدريب العسكري في منطقة كيروف بما يشمل ألفي شخص".