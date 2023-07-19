برنامج الأغذية العالمي يقلص مساعداته للاجئين السوريين في الأردن

برنامج الأغذية العالمي يقلص مساعداته للاجئين السوريين في الأردن

أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من مئة ألف لاجىء سوري يقيمون في الأردن بالثلث إعتبارًا من آب بسبب نقص التمويل.



وقال البرنامج في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء: "سيضطر البرنامج آسفًا إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم 119 ألف لاجىء بسبب نقص في التمويل".



ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجىء سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر المملكة عدد الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 بنحو 1,3 مليون شخص.



وأشار البيان إلى أنه "إبتداءً من شهر آب المقبل، سيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات على تحويل نقدي مخفض قدره 21 دولارًا أميركيًا للفرد شهريًا، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ 32 دولارًا أميركيًا".

