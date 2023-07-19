كبير مسؤولي الخارجية الصينية يقوم بجولة في إفريقيا وتركيا الأسبوع المقبل

كبير مسؤولي الخارجية الصينية يقوم بجولة في إفريقيا وتركيا الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء أن كبير مسؤولي الدبلوماسية الصينية وانغ ويي سيقوم بجولة في جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وتركيا في الأيام المقبلة.



وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن "وانغ ويي سيشارك في القمة الثالثة عشرة لكبار ممثلي مجموعة بريكس (جنوب إفريقيا والبرازيل والصين والهند وروسيا) حول الأمن في جوهانسبورغ في 24 تموز 25 منه وسيزور نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا وتركيا قبل القمة وبعدها".