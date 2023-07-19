أوكرانيا تؤكد شن "عملية ناجحة" بعد اندلاع حريق في ميدان تدريب عسكري في القرم

أوكرانيا تؤكد شن "عملية ناجحة" بعد اندلاع حريق في ميدان تدريب عسكري في القرم

أكدت أوكرانيا الأربعاء شن "عملية ناجحة" بعد اندلاع حريق في ميدان تدريب عسكري في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ما دفع السلطات المعينة من جانب روسيا إلى إجلاء أكثر من ألفي مدني.



وقال مدير الإستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف: "شنت عملية ناجحة في القرم المحتلة. يخفي العدو حجم الأضرار وعدد الضحايا".