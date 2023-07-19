بكين تؤكد لكيسنجر أن "احتواء" الصين مستحيل

بكين تؤكد لكيسنجر أن "احتواء" الصين مستحيل

أكد كبير مسؤولي العلاقات الخارجية في الصين وانغ يي الأربعاء خلال لقاء مع وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسسنجر في بكين أن "تطويق الصين واحتواءها مستحيلان".



وشدد وانغ للمسؤول الأميركي السابق البالغ مئة سنة على أن "تطور الصين يتمتع بدينامية داخلية ومنطق تاريخي مطلق، ومحاولة تغيير الصين مستحيلة وتطويق الصين واحتواؤها مستحيلان".