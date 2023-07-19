الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل 34 شخصا في حادث مروري في الجزائر

أخبار دولية
2023-07-19 | 05:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل 34 شخصا في حادث مروري في الجزائر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مقتل 34 شخصا في حادث مروري في الجزائر

قتل ما لا يقل عن 34 شخصا وأصيب 14 آخرون بجروح الأربعاء في حادث اصطدام بين حافلة نقل ركاب وشاحنة صغيرة قرب تمنراست في جنوب الجزائر على ما أفادت الحماية المدنية.
 
     
وأوضح هذا الجهاز أن الحادث الذي تلاه حريق، وقع عندما اصطدمت الحافلة التي تقوم برحلة بين أدرار وتمنراست بشاحنة صغيرة. وأشار المصدر نفسه إلى ان عمليات انتشال الضحايا ونقلهم تتواصل.

أخبار دولية

مروري

الجزائر

LBCI التالي
مدينة جدة السعودية تستضيف "التشاورية الخليجية" وقمة "الخليج-آسيا الوسطى"
بكين تؤكد لكيسنجر أن "احتواء" الصين مستحيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:59

مقتل 34 شخصا في حادث مروري في الجزائر

LBCI
أخبار دولية
2023-05-15

مقتل 13 شخصا على الأقل في حادث مروري في المكسيك

LBCI
أخبار دولية
2023-07-17

مقتل شخصين وإيقاف حركة المرور على جسر القرم بسبب حادث طارئ

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-16

التحكم المروري: 16 جريحاً في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:42

قمة الخليج وآسيا الوسطى تؤكد أهمية تعزيز علاقات الجانبين والتعاون في مختلف المجالات

LBCI
أخبار دولية
16:00

بن سلمان: التحديات أمام عالمنا تستلزم تعزيز التعاون

LBCI
أخبار دولية
15:03

توقيف جهادي في المغرب وآخر في إسبانيا في عملية مشتركة بين البلدين

LBCI
أخبار دولية
14:22

بوتين يتّهم الغربيين باستخدام اتفاق الحبوب أداة "للابتزاز السياسي"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-03

مخابرات الجيش تفكك عصابة خطف المواطن السعودي... جهجاه جعفر صيد ثمين في قبضتها

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-01

تأهل اليابان واسبانيا الى الدور الـ١٦ وخروج المانيا من الدور الاول بعد فوز اليابان على اسبانيا ٢-١ على الرغم من فوز المانيا على كوستاريكا ٤-٢

LBCI
صحف اليوم
2023-06-19

أوساط مطلعة لـ"الجمهورية": الدينامية الداخلية في الملف الرئاسي أصبحت مجمّدة حالياً

LBCI
منوعات
2023-07-17

اصطحبتهم للتنزه واشترت لهم الطعام ثم نفذت جريمتها البشعة... أم مصرية قتلت أولادها الثلاثة والسبب صادم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

مزيد من الاسماء البارزة من اوروبا الى الدوري السعودي في الايام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ما جديد وساطة سلطنة عُمان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى ... ما هي الملفات التي ستتم مناقشتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مهرجان "ميزان" السينمائي من تنظيم مؤسسة لقمان سليم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

"الموريكس دور" منارة لتكريم عظماء خلدوا في التاريخ اللبناني

LBCI
السياحة في لبنان
13:35

أهلا بهالطلة من أرنون الجنوبية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إرشادات للوقاية من موجة الحرّ المرتقبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بين عندقت والرويمة في عكار.. خلافات على المشاعات وملكيتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

جدار إسرائيلي في مرتفعات كفرشوبا.. وتوتر مع الجيش واليونيفيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:53

الموت يُفجع كارين سلامة بأعزّ الناس... "شو طلع عمرك قصير"

LBCI
حال الطقس
02:21

الحرارة الى ارتفاع اضافيّ...

LBCI
امن وقضاء
06:04

طفلة حديثة الولادة في كيس يجره كلب في طرابلس..

LBCI
فنّ
05:55

جويل ماردينيان تحذف صور زوجها... هل وصل زواجها إلى نهايته؟

LBCI
خبر عاجل
16:33

عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه

LBCI
منوعات
09:21

اعتدى على شقيقته الصغيرة ثم ضربها بشدة على رأسها... أدلة جديدة تتكشف حول الجريمة المروعة!

LBCI
امن وقضاء
13:40

الجيش: إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا

LBCI
فنّ
04:56

بعد صورتها مع معجبة إسرائيليّة.. نانسي عجرم تضع حدّاً للمشككين بوطنيّتها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More