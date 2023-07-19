مقتل 34 شخصا في حادث مروري في الجزائر

قتل ما لا يقل عن 34 شخصا وأصيب 14 آخرون بجروح الأربعاء في حادث اصطدام بين حافلة نقل ركاب وشاحنة صغيرة قرب تمنراست في جنوب الجزائر على ما أفادت الحماية المدنية.





وأوضح هذا الجهاز أن الحادث الذي تلاه حريق، وقع عندما اصطدمت الحافلة التي تقوم برحلة بين أدرار وتمنراست بشاحنة صغيرة. وأشار المصدر نفسه إلى ان عمليات انتشال الضحايا ونقلهم تتواصل.