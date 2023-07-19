مدينة جدة السعودية تستضيف "التشاورية الخليجية" وقمة "الخليج-آسيا الوسطى"

تسضيف مدينة جدة السعودية، اللقاء التشاوري الـ18 لقادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، والقمة الأولى الخليجية مع دول آسيا الوسطى، المعروفة باسم دول (C5).



وستبحث القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، قضايا التعاون في التجارة، والاستثمار، والطاقة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، ومنها دعم الاستقرار، وتعزيز أسس الأمن في الخليج وآسيا الوسطى.

ويتوقع أن تقر قمة جدة الخليجية الآسيوية، خطة العمل المشترك 2023-2027، التي تشمل الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري.