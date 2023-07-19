فرنسا: قصف أوديسا يهدد الأمن الغذائي العالمي

اعلنت الخارجية الفرنسية أن روسيا "تعرض من جديد الأمن الغذائي العالمي للمخاطر على نحو غير مسؤول" بعد ضربات استهدفت مدينة أوديسا الساحلية وقالت كييف إنها أتلفت أكثر من 60 ألف طن من الحبوب.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "هذه الضربات التي استهدفت عمدا البنية التحتية المدنية ولا سيما مخازن للحبوب تمثل جرائم حرب"، مستنكرة "انعدام الأمن الغذائي الناجم عن العدوان الروسي" في أوكرانيا، بعد أيام على تجميد روسيا اتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.