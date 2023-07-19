أوكرانيا تتوقع هجوما مضادا "طويلا وصعبا"..

توقعت اوكرانيا أن يكون الهجوم المضاد الذي تشنه لاستعادة الاراضي التي تحتلها روسيا "طويلا وصعبا"، إنطلاقا من مشكلة امدادها بالأسلحة الغربية والالغام التي زرعها الروس.وقال مستشار الرئاسة الاوكرانية ميخايلو بودولياك لفرانس برس "من دون أدنى شك، هذه العملية ستكون بالغة الصعوبة وطويلة وستستغرق وقتا طويلا".وأكد بودولياك أن بلاده غير مستعدة لتسوية مع روسيا لأن موسكو تسعى الى "تدمير" الدولة الاوكرانية واستعادة "السيطرة تماما" على الاتحاد السوفياتي السابق.وقال: "بالنسبة الينا، ليس هناك تسوية ممكنة لأن روسيا تكرهنا، لقد جاءت لتدمير مفهوم الدولة الاوكرانية في ذاته".كما اعلن أن بلاده تحتاج الى ما يصل الى 300 آلية مدرعة و80 مقاتلة اف-16 وعشر منظومات للدفاع الجوي لتسريع وتيرة هجومها المضاد.وأضاف: "نحتاج الى آليات مدرعة اضافية، 200 الى 300، دبابات في الدرجة الاولى" اضافة الى "ما بين 60 و80 طائرة اف-16" و"خمس الى عشر منظومات اضافية للدفاع الجوي" من طرازي باتريوت الاميركي و"سامب تي" الفرنسي.