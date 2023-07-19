بايدن يحثّ نتانياهو على عدم "التسرّع" في الإصلاحات

حثّ الرئيس الأميركي جو بايدن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو على عدم "التسرّع" في إصلاحاتها، بينما يتظاهر عشرات الآلاف كلّ أسبوع منذ أشهر في إسرائيل ضدّ مشروع قانون لإصلاح النظام القضائي.



وشدد الرئيس الأميركي لأحد كتّاب صحيفة نيويورك تايمز، على أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يجب أن يتقدّم بحذر.



ونقل الكاتب توماس فريدمان عن بايدن قوله في مقال نُشر الأربعاء: "من الواضح أنّ هذا موضوع لدى الإسرائيليين بشأنه آراء قوية، خصوصاً من خلال الحركة العنيدة للتظاهرات التي تُظهر دينامية الديموقراطية في إسرائيل والتي يجب أن تظلّ في صلب علاقتنا الثنائية".



ووفق المقال، أضاف بايدن أنّ "التوصّل إلى إجماع بشأن المواضيع المثيرة للجدل سياسياً يتطلّب قضاء الوقت اللازم لإجراء تغييرات مهمّة، هذا أمر بالغ الأهمية، لذا فإنّ توصيتي لقادة إسرائيل هي عدم التسرّع" في الإصلاح.



وتابع الرئيس الأميركي: "أعتقد أنّ النتيجة الأفضل هي الاستمرار في السعي إلى أوسع توافق ممكن".