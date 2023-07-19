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عفو رئاسي عن الباحث المصري باتريك زكي والمحامي محمد الباقر
أخبار دولية
2023-07-19 | 11:46
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عفو رئاسي عن الباحث المصري باتريك زكي والمحامي محمد الباقر
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا عن الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، وكيل المعتقل السياسي الابرز في مصر علاء عبد الفتاح، وفق ما نقلت صحيفة الاهرام الحكومية.
وحكم على زكي الثلاثاء بالسجن ثلاثة اعوام لتنديده بالتمييز بحق الاقباط، الامر الذي دفع العديد من ناشطي حقوق الانسان في مصر الى الانسحاب من "الحوار الوطني" الذي اطلقته الحكومة مطلع ايار لمناقشة كل المسائل الخلافية.
أخبار دولية
باتريك زكي
المحامي محمد الباقر
السيسي
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