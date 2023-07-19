موسكو ستتعامل مع السفن المتجهة الى أوكرانيا بوصفها ناقلات "عسكرية محتملة"

أكدت روسيا أنها ستتعامل اعتبارا من الخميس مع السفن المتجهة الى اوكرانيا في البحر الاسود بوصفها ناقلات "عسكرية محتملة"، مع اعتبار الدول التي ترفع هذه السفن اعلامها اطرافا في النزاع.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "كل السفن المبحرة في مياه البحر الاسود في اتجاه الموانىء الاوكرانية ستعتبر سفنا تنقل شحنات عسكرية محتملة"، مضيفة أن "الدول التي ترفع هذه السفن اعلامها ستعتبر اطرافا في النزاع".

