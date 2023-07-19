اردوغان يتختتم زيارته الخليجية في الامارات... بن زايد: البناء على التطورات الإيجابية في المنطقة لدعم السلام والاستقرار

اختتم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زيارته الخليجية بمحطةٍ أخيرة في الإمارات، حيث شهدَ ورئيسِ الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تبادل اتفاقياتٍ ومذكِرات تفاهمٍ بين البلدين بقيمة 50.7 مليار دولار.



ولفت بن زايد الى أن البحث تناول تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين الإمارات وتركيا إلى الأمام لمصلحة شعبيهما، مشددا على أهمية البناء على التطورات الإيجابية في المنطقة لدعم السلام والاستقرار والازدهار لما فيه الخير لشعوبها.



وأكد أردوغان من جهته على إرادة أنقرة بتعزيزِ البنية التحتية القانونية مع دولة الإمارات في مجالاتِ تشجيع الاستثمار والأمن والطاقة المتجددة والنقل.



وقد منح الرئيس الاماراتي "وسامَ زايد" أعلى وسام مدني في الإمارات لاردوغان، فيما قدم الاخير سيارة Togg الكهربائية ومحلية الصنع التركي إلى رئيس دولة الإمارات.