بوتين يتّهم الغربيين باستخدام اتفاق الحبوب أداة "للابتزاز السياسي"

بوتين يتّهم الغربيين باستخدام اتفاق الحبوب أداة "للابتزاز السياسي"



اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية باستخدام اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية والذي انسحبت منه موسكو هذا الأسبوع، أداة "للابتزاز السياسي".



وقال بوتين خلال اجتماع حكومي نقل التلفزيون وقائعه "بدل مساعدة الدول التي في حاجة ماسّة، استخدم الغرب اتفاق الحبوب لأغراض ابتزاز سياسي، وجعله أداة لإثراء (الشركات) المتعددة الجنسية والمضاربين في السوق العالمية".

