بن سلمان: التحديات أمام عالمنا تستلزم تعزيز التعاون

رأى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن "التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم تستلزم بذل جميع الجهود، لتعزيز التعاون بين دولنا لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا".



واكد، خلال ترؤسه قمة دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا في جدة، أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وضرورة تكثيف الجهود المشتركة، لمواجهة كل ما يؤثر في أمن الطاقة وسلاسل الإمدادات الغذائية العالمية.



واشاد بن سلمان بـ"اعتماد خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للمدة (2023 ــ 2027)، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دولنا".



وأكد "البحث في كل السبل لندفع العلاقات بيننا نحو المزيد من التعاون الوثيق".