الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قمة الخليج وآسيا الوسطى تؤكد أهمية تعزيز علاقات الجانبين والتعاون في مختلف المجالات

أخبار دولية
2023-07-19 | 16:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قمة الخليج وآسيا الوسطى تؤكد أهمية تعزيز علاقات الجانبين والتعاون في مختلف المجالات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
قمة الخليج وآسيا الوسطى تؤكد أهمية تعزيز علاقات الجانبين والتعاون في مختلف المجالات

أكد البيان المشترك الذي صدر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، "أهمية تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية بين الجانبين"، مشددا على" أهمية الحوار والشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات".

وعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى اجتماعهم في جدة، الأربعاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وأكد القادة "أهمية تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، واستمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، وخلق فرص الأعمال التجارية ودعم فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري".

وأشادوا بـ"الدور الرائد الذي يقوم به الجانبان لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجددوا ترحيبهم ودعمهم لدولة الإمارات لاستضافتها مؤتمر COP28 لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار".

وأكدوا "أهمية تعزيز التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات الرئيسة لاقتصاد بلدان آسيا الوسطى للتكيف مع تغير المناخ من خلال التكامل والتعاون بشأن مخاطر الكوارث الطبيعية وعواقبها بين الجانبين".

وناقش القادة القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت الرؤى حول "أهمية تضافر الجهود كافة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم"، وعبروا عن "إدانتهم للإرهاب أيا كانت مصادره، ورفض جميع أشكاله ومظاهره وتجفيف مصادر تمويله".

كما أشادوا بـ"التنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري لدول مجلس التعاون وآسيا الوسطى"، وشددوا على أن "التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات".

وشدد القادة على" أهمية تعزيز الحوار الإستراتيجي والسياسي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وتعزيز هذه الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات مثل التعليم، الثقافة، وشؤون الشباب والسياحة ووسائل الإعلام والرياضة وفقا لخطة العمل المشترك المتفق عليها للفترة بين عامي 2023 و2027".

وأكدوا "أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك، من خلال تعزيز العلاقات بين المؤسسات المالية والاقتصادية، وقطاعات الأعمال لدى الجانبين لاستكشاف مجالات التعاون والفرص المتاحة، وتوفير مناخ جاذب لقطاع الأعمال والتجارة والاستثمارات المشتركة والتعاون الاقتصادي لتحقيق المنفعة المتبادلة".

وأكد القادة أيضا "دعمهم لترشيح السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وبذل الجهود كافة لدعم هذا الترشيح"، مؤكدين "أهمية تنظيم المعارض الدولية والإقليمية، والمشاركة الفعالة فيها لتحفيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج"، بحسب ما اوردت"سكاي نيوز".

أخبار دولية

قمة الخليج وآسيا الوسطى

التعاون

جدة

LBCI التالي
مقتل 34 شخصا في حادث مروري في الجزائر
بكين تؤكد لكيسنجر أن "احتواء" الصين مستحيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:00

بن سلمان: التحديات أمام عالمنا تستلزم تعزيز التعاون

LBCI
أخبار دولية
07:06

مدينة جدة السعودية تستضيف "التشاورية الخليجية" وقمة "الخليج-آسيا الوسطى"

LBCI
أخبار دولية
2023-07-18

كيري يلتقي كبير دبلوماسيي الصين في بكين: التعاون بشأن التغير المناخي يتقدم

LBCI
منوعات
2023-07-17

بعد فيديو تحدّثه بالعربية... كريستيانو جونيور يقبل رأس جدته بالزي السعودي! (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:24

قصف يستهدف الخرطوم ومدينة الأبيّض الاستراتيجية

LBCI
أخبار دولية
04:40

السويد تندّد بحرق سفارتها في بغداد وتستدعي القائم بالأعمال العراقي

LBCI
أخبار دولية
04:26

لجنة برلمانية إسرائيلية تقرّ إجراء أساسياً في خطة الإصلاحات القضائية رغم الاحتجاجات

LBCI
أخبار دولية
03:03

قمة ثلاثية بين سيول وواشنطن وطوكيو في الولايات المتحدة الشهر المقبل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-03-01

لجنة الاقتصاد تمنت على سلام ضبط الاسعار

LBCI
منوعات
2023-07-17

في ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصادية... إليكم المهن الّتي "انتعشت" في لبنان!

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-21

نقابة المعلمين استغربت استبعادها من اجتماعات لجنة التربية لبحث اقتراح قانون تغذية صندوق التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-11

وفاة سجعان قزي عن عمر 71 عامًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:08

تحرك احدى الجرافات من داخل تلال كفرشوبا باتجاه النقطة الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

مزيد من الاسماء البارزة من اوروبا الى الدوري السعودي في الايام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ما جديد وساطة سلطنة عُمان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى ... ما هي الملفات التي ستتم مناقشتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مهرجان "ميزان" السينمائي من تنظيم مؤسسة لقمان سليم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

"الموريكس دور" منارة لتكريم عظماء خلدوا في التاريخ اللبناني

LBCI
السياحة في لبنان
13:35

أهلا بهالطلة من أرنون الجنوبية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إرشادات للوقاية من موجة الحرّ المرتقبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بين عندقت والرويمة في عكار.. خلافات على المشاعات وملكيتها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:33

عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه

LBCI
فنّ
05:55

جويل ماردينيان تحذف صور زوجها... هل وصل زواجها إلى نهايته؟

LBCI
امن وقضاء
06:04

طفلة حديثة الولادة في كيس يجره كلب في طرابلس..

LBCI
منوعات
09:21

اعتدى على شقيقته الصغيرة ثم ضربها بشدة على رأسها... أدلة جديدة تتكشف حول الجريمة المروعة!

LBCI
فنّ
05:52

لا يمكن التعرف عليها... مادونا تصدم الجمهور بمظهرها! (صور)

LBCI
امن وقضاء
13:40

الجيش: إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا

LBCI
منوعات
16:29

قتلا طفلتهما الرضيعة بوحشية... عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ في جسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة!

LBCI
فنّ
05:44

ستيفاني عطالله تتحوّل إلى "باربي" في أحدث جلسة تصوير (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More