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إسرائيل تسمح لجميع الأميركيين بدخول أراضيها بدون تأشيرة

أخبار دولية
2023-07-19 | 23:34
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إسرائيل تسمح لجميع الأميركيين بدخول أراضيها بدون تأشيرة
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إسرائيل تسمح لجميع الأميركيين بدخول أراضيها بدون تأشيرة

أعلنت إسرائيل أنّها ستسمح اعتباراً من الخميس لجميع الأميركيين بدخول أراضيها من دون تأشيرة، وذلك في إطار اتّفاقية للمعاملة بالمثل تمّ توقيعها الأربعاء وتأمل الدولة العبرية أن يتمكن بموجبها رعاياها، في مرحلة لاحقة، من دخول الولايات المتّحدة بدون تأشيرة.
     
وأوضح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان، أنّ "هذا الإجراء سيسمح لأيّ أميركي بدخول إسرائيل، وبعد ذلك، عندما يتمّ قبول اسرائيل في هذا البرنامج، سيتمكّن أيّ إسرائيلي من دخول الولايات المتّحدة بدون تأشيرة".
      
ورأى أنّ "دولة إسرائيل خطت خطوة مهمّة أخرى في إطار طلبها الانضمام لبرنامج الإعفاء من التأشيرات لدخول الولايات المتّحدة".
     
وسيدخل الإجراء الجديد حيّز التنفيذ يوم الخميس.
      
وأوضح البيان أنّ "جميع الأميركيين، بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة الأميركية-الإسرائيلية وأولئك الذين يقيمون في الضفّة الغربية وقطاع غزة، سيستفيدون من هذا الإجراء".
      
وحتى الأربعاء، لم يكن بإمكان الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية دخول إسرائيل عبر مطار بن غوريون الواقع قرب تل أبيب إذا لم تكن بحوزتهم تأشيرة دخول، الأمر الذي كان يضطرهم للذهاب إلى الأردن المجاور والعبور منه برّاً.
      
وتسمح الولايات المتّحدة حالياً لمواطني 40 دولة من دخول أراضيها من دون تأشيرة إذا ما كان هدفهم من زيارتها الإقامة لفترة قصيرة بقصد السياحة أو العمل.
      
وتتفاوض إسرائيل منذ سنوات عدّة للانضمام إلى هذا البرنامج. 
      
وفي واشنطن، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الأربعاء إنّ الإجراء الذي أعلنت عنه إسرائيل "يفعّل عملية سنراقب خلالها تنفيذه"، 
      
وأضاف أنّ الولايات المتّحدة ستقرّر بحلول 30 أيلول المقبل ما إذا كان بالإمكان انضمام الدولة العبرية إلى برنامج الإعفاءات من التأشيرة.
      
وأتى الإعلان عن هذا الإجراء في وقت يقوم فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.

أخبار دولية

إسرائيل

الولايات المتّحدة

الأميركيين

تأشيرة

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