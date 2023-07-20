الخارجية العراقية تدين "حادثة حرقِ سفارة مملكة السويد لدى بغداد"

دانت وزارة الخارجية العراقية في بيان، "بأشد العبارات" حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد"، داعيةً إلى إطلاق "تحقيق عاجل" في الحادثة.



وذكر البيان أن "الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون".