القوات الأمنية العراقية تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين من أمام السفارة السويدية في بغداد

استخدمت قوات مكافحة الشغب العراقية صباح اليوم، خراطيم المياه لتفريق محتجين من أمام السفارة السويدية في بغداد، والتي أحرقت عشية تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه حرق نسخة من المصحف، كما أفاد مصور في فرانس برس.



واستخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه والعصي الكهربائية لإبعاد المحتجين عن السفارة وتفريقهم، كما قال مصور فرانس برس. ورمى المحتجون من جهتهم الحجارة على القوات الأمنية.