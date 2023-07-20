الخارجية السويدية: طاقم السفارة السويدية في بغداد "بأمان"

أكدت وزارة الخارجية السويدية لوكالة فرانس برس اليوم، أن موظفي السفارة السويدية في بغداد "بأمان" بعد إضرام متظاهرين النار في المبنى.



وقالت الوزارة في رد على استفسار لفرانس برس عبر البريد الالكتروني: "نحن على علم بالوضع. طاقم سفارتنا (في العراق) بأمان والسفارة على اتصال منتظم بهم".