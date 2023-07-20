إصابة 11 شخصا في قصف روسي استهدف مدينتي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين

أصيب 11 شخصا في قصف ليلي روسي استهدف مدينتي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين، وفق ما أفاد مسؤولون محليون في ساعة مبكرة من صباح اليوم.



وكتب حاكم ميكولايف فيتالي كيم على تلغرام: "ضرب الروس وسط المدينة. اشتعلت النيران في مرآب ومبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق".



وأضاف أن أربعة أشخاص بالغين وخمسة أطفال أصيبوا بجروح، من دون أن يحدد حالتهم أو ما إذا كانوا في المبنى السكني.



ولم يعط كيم تفاصيل أكثر عن الهجوم.



وكان سلاح الجو الأوكراني قد أعلن في وقت سابق حالة تأهب جوي في ميكولايف وأوديسا ومناطق أخرى، مشيرا إلى رصده إطلاق "صواريخ" باتجاه منطقة أوديسا.



وكتب رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش على تلغرام، قائلا: "هناك حفرة كبيرة في الأرض بالقرب من مبنى سكني من ثلاثة طوابق"، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع.



وأضاف: "خمسة أبراج سكنية على الاقل أصيبت بأضرار".



وذكر أن النيران اشتعلت في "مرائب عدة" في عنوان آخر من دون الخوض في التفاصيل.



وكتب أوليغ كيبر حاكم منطقة أوديسا أن "مدينة أوديسا تتعرض لهجوم"، من دون أن يحدد طبيعته.



وأضاف: "حدث دمار في وسط أوديسا نتيجة هذا الهجوم الروسي"، مشيرا الى أن السلطات لديها معلومات عن "ضحيتين في المستشفى"، من دون الخوض في التفاصيل.



وكانت موانئ أوديسا مراكز عبور رئيسية لتصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق الدولية قبل إعلان موسكو في وقت سابق هذا الأسبوع انسحابها من اتفاق يمنح ممرا آمنا لسفن الشحن في البحر الأسود.



وزعمت كييف الأربعاء أن روسيا دمرت 60 ألف طن من الحبوب المعدة للتصدير في قصف ليلي استهدف أوديسا.



وتقع ميكولايف على البحر الأسود وتبعد نحو 170 كيلومترا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وكانت مرارا هدفا للقوات الروسية منذ غزوها أوكرانيا في شباط 2022.



وقال كيم الثلاثاء إن "منشأة صناعية" في المدينة تعرضت للقصف في هجوم ليلي تم شنه بعد ساعات من رفض الكرملين تمديد اتفاق الحبوب.