الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إصابة 11 شخصا في قصف روسي استهدف مدينتي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين

أخبار دولية
2023-07-20 | 00:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إصابة 11 شخصا في قصف روسي استهدف مدينتي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إصابة 11 شخصا في قصف روسي استهدف مدينتي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين

أصيب 11 شخصا في قصف ليلي روسي استهدف مدينتي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين، وفق ما أفاد مسؤولون محليون في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
      
وكتب حاكم ميكولايف فيتالي كيم على تلغرام: "ضرب الروس وسط المدينة. اشتعلت النيران في مرآب ومبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق".
     
وأضاف أن أربعة أشخاص بالغين وخمسة أطفال أصيبوا بجروح، من دون أن يحدد حالتهم أو ما إذا كانوا في المبنى السكني. 
      
ولم يعط كيم تفاصيل أكثر عن الهجوم. 
      
وكان سلاح الجو الأوكراني قد أعلن في وقت سابق حالة تأهب جوي في ميكولايف وأوديسا ومناطق أخرى، مشيرا إلى رصده إطلاق "صواريخ" باتجاه منطقة أوديسا.
     
وكتب رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش على تلغرام، قائلا: "هناك حفرة كبيرة في الأرض بالقرب من مبنى سكني من ثلاثة طوابق"، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في الموقع. 
      
وأضاف: "خمسة أبراج سكنية على الاقل أصيبت بأضرار".
      
وذكر أن النيران اشتعلت في "مرائب عدة" في عنوان آخر من دون الخوض في التفاصيل. 
      
وكتب أوليغ كيبر حاكم منطقة أوديسا أن "مدينة أوديسا تتعرض لهجوم"، من دون أن يحدد طبيعته. 
      
وأضاف: "حدث دمار في وسط أوديسا نتيجة هذا الهجوم الروسي"، مشيرا الى أن السلطات لديها معلومات عن "ضحيتين في المستشفى"، من دون الخوض في التفاصيل.
      
وكانت موانئ أوديسا مراكز عبور رئيسية لتصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق الدولية قبل إعلان موسكو في وقت سابق هذا الأسبوع انسحابها من اتفاق يمنح ممرا آمنا لسفن الشحن في البحر الأسود.
      
وزعمت كييف الأربعاء أن روسيا دمرت 60 ألف طن من الحبوب المعدة للتصدير في قصف ليلي استهدف أوديسا.
      
وتقع ميكولايف على البحر الأسود وتبعد نحو 170 كيلومترا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وكانت مرارا هدفا للقوات الروسية منذ غزوها أوكرانيا في شباط 2022. 
     
وقال كيم الثلاثاء إن "منشأة صناعية" في المدينة تعرضت للقصف في هجوم ليلي تم شنه بعد ساعات من رفض الكرملين تمديد اتفاق الحبوب.

أخبار دولية

قصف روسي

ميكولايف

أوديسا

LBCI التالي
مقتل فتاة في هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على القرم
انزلاقات التربة في كولومبيا تودي بحياة 20 شخصا على الأقل... والأمطار تعيق عمليات الإنقاذ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:03

فرنسا: قصف أوديسا يهدد الأمن الغذائي العالمي

LBCI
أخبار دولية
2023-07-19

روسيا تواصل قصف منطقة أوديسا الأوكرانية لليلة الثانية تواليا

LBCI
أخبار دولية
2023-07-18

موسكو تعلن أنها دمّرت في أوديسا مواقع استخدمت للتحضير للهجوم على جسر القرم

LBCI
أخبار دولية
2023-07-18

أوكرانيا تعلن تضرر "منشآت مرفئية" جراء هجوم صاروخي على أوديسا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:24

قصف يستهدف الخرطوم ومدينة الأبيّض الاستراتيجية

LBCI
أخبار دولية
04:40

السويد تندّد بحرق سفارتها في بغداد وتستدعي القائم بالأعمال العراقي

LBCI
أخبار دولية
04:26

لجنة برلمانية إسرائيلية تقرّ إجراء أساسياً في خطة الإصلاحات القضائية رغم الاحتجاجات

LBCI
أخبار دولية
03:03

قمة ثلاثية بين سيول وواشنطن وطوكيو في الولايات المتحدة الشهر المقبل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:55

جويل ماردينيان تحذف صور زوجها... هل وصل زواجها إلى نهايته؟

LBCI
رياضة
2023-07-18

جوي خليل تصنع التاريخ للبنان في بطولة ويمبلدون

LBCI
منوعات
2023-07-17

إنقاذ بحار وكلبته بعد شهرين من تقطع السبل بهما في البحر... قصة مؤثرة تُشبه الأفلام! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-07-19

قتله عشيق زوجته ثم قطّع جثته وزرع فوق الأشلاء شجرة مانغا!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:08

تحرك احدى الجرافات من داخل تلال كفرشوبا باتجاه النقطة الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

مزيد من الاسماء البارزة من اوروبا الى الدوري السعودي في الايام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ما جديد وساطة سلطنة عُمان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى ... ما هي الملفات التي ستتم مناقشتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مهرجان "ميزان" السينمائي من تنظيم مؤسسة لقمان سليم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

"الموريكس دور" منارة لتكريم عظماء خلدوا في التاريخ اللبناني

LBCI
السياحة في لبنان
13:35

أهلا بهالطلة من أرنون الجنوبية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إرشادات للوقاية من موجة الحرّ المرتقبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بين عندقت والرويمة في عكار.. خلافات على المشاعات وملكيتها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:33

عطل يصيب تطبيق واتساب ويؤدي إلى توقفه

LBCI
فنّ
05:55

جويل ماردينيان تحذف صور زوجها... هل وصل زواجها إلى نهايته؟

LBCI
امن وقضاء
06:04

طفلة حديثة الولادة في كيس يجره كلب في طرابلس..

LBCI
منوعات
09:21

اعتدى على شقيقته الصغيرة ثم ضربها بشدة على رأسها... أدلة جديدة تتكشف حول الجريمة المروعة!

LBCI
فنّ
05:52

لا يمكن التعرف عليها... مادونا تصدم الجمهور بمظهرها! (صور)

LBCI
امن وقضاء
13:40

الجيش: إطلاق رمانتين دخانيتين من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا

LBCI
منوعات
16:29

قتلا طفلتهما الرضيعة بوحشية... عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ في جسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة!

LBCI
فنّ
05:44

ستيفاني عطالله تتحوّل إلى "باربي" في أحدث جلسة تصوير (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More