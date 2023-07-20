مقتل فتاة في هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على القرم

قتلت فتاة في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم ليل الأربعاء الخميس كما ذكر الحاكم المحلي الذي عينته موسكو.



وقال سيرغي أكسيونوف على تطبيق تلغرام: "في أعقاب هجوم شنته طائرة مسيرة معادية، تضررت أربعة مبان إدارية (...) في شمال غرب شبه جزيرة القرم".

وأضاف: "للأسف لم يمر الهجوم من دون سقوط ضحايا وقتلت فتاة".