شي جينبينغ يلتقي في بكين وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر

التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم في بكين، وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، كما ذكرت القناة التلفزيونية الرسمية "سي سي تي في"، من دون ذكر أي تفاصيل.



وهنري كيسنجر (100 عام) هو مهندس التقارب التاريخي بين الصين والولايات المتحدة في سبعينات القرن الماضي.