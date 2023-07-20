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السويد تندّد بحرق سفارتها في بغداد وتستدعي القائم بالأعمال العراقي
أخبار دولية
2023-07-20 | 04:40
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السويد تندّد بحرق سفارتها في بغداد وتستدعي القائم بالأعمال العراقي
وزير الخارجية السويدي: ما حدث غير مقبول
أعلنت السويد أنّها استدعت القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم إثر إحراق سفارتها في بغداد خلال تظاهرة جرت فجر اليوم احتجاجاً على تجمّع مقرّر في السويد يعتزم منظّمه إحراق نسخة من المصحف خلاله.
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إنّ "ما حدث غير مقبول بتاتاً والحكومة تدين هذه الهجمات بأشدّ العبارات".
أخبار دولية
السويد
بغداد
القائم بالأعمال العراقي
التالي
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