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العراق يهدّد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد إذا أُحرق المصحف مجدداً على أراضيها

أخبار دولية
2023-07-20 | 05:17
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العراق يهدّد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد إذا أُحرق المصحف مجدداً على أراضيها
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العراق يهدّد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد إذا أُحرق المصحف مجدداً على أراضيها

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني صباح اليوم، اجتماعاً طارئاً ضمّ؛ وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، وذلك على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف الشريف، وحادث حرق السفارة السويدية في بغداد.

ودان الاجتماع حادث حرق السفارة، وعدّه خرقاً أمنياً واجب معالجته حالاً، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن. 

وتقرر خلال الاجتماع الطارئ إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تمّ إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وفي هذا الصدد، جددت الحكومة العراقية تأكيداتها الالتزام بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي اعتداء يستهدفها.
 

وأعلنت الحكومة العراقية أنها أبلغت الحكومة السويدية يوم أمس، عبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها، ومنح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير. وأكدت أنّ مثل هذه الأعمال الاستفزازية تسيء للمواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات، وتشكل خطراً على السلم، وتحرض على ثقافة العنف والكراهية.

ويستنكر العراق استمرار السلطات السويدية في مثل هذه المواقف المستفزة لعقائد الآخرين ومقدساتهم.
 

أخبار دولية

العراق

العلاقات الدبلوماسية

السويد

المصحف

محمد شياع السوداني

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