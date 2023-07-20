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قصف يستهدف الخرطوم ومدينة الأبيّض الاستراتيجية

أخبار دولية
2023-07-20 | 05:24
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قصف يستهدف الخرطوم ومدينة الأبيّض الاستراتيجية
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قصف يستهدف الخرطوم ومدينة الأبيّض الاستراتيجية


شهدت الخرطوم ومدينة الأبيّض الاستراتيجية الواقعة على بُعد 350 كيلومترا جنوب العاصمة السودانية الخميس  قصفاً صاروخياً ومدفعياً، بحسب ما أكّد سكّان لوكالة فرانس برس. وقال أحد سكان الأبيّض إنّ "قصفاً مدفعياً يستهدف قواعد لقوات الدعم السريع" في المدينة. وقال آخر إنّ "سلاح الجوّ يقصف قوات الدعم السريع التي تردّ بنيران مضادات الطائرات". 
 
وفي جنوب الخرطوم أفاد سكّان بوقوع ثلاث غارات جوية في الصباح الباكر. وقال أحد هؤلاء السكّان إنّ "الانفجارات مرعبة".
   
وكان الجيش اتّهم الأربعاء قوات الدعم السريع بقصف حيّ سكني في العاصمة بطائرة مسيّرة، ما أدّى إلى مقتل "14 مدنياً وجرح 15" آخرين. 
 
وأكّد سكّان لوكالة فرانس برس أنهم أحصوا مقتل 13 مدنياً.
 

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