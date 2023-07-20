واشنطن: تقاعس قوات الأمن العراقية عن حماية السفارة السويدية "غير مقبول"

دانت الولايات المتحدة "بشدة" الهجوم على السفارة السويدية في بغداد والتي أحرقت خلال تظاهرة، معتبرةً أن تقاعس قوات الأمن العراقية عن حمايتها "غير مقبول".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان "من غير المقبول عدم تحرك قوات الأمن العراقية لمنع المتظاهرين من دخول حرم السفارة السويدية مرة ثانية وإلحاق الضرر بها".وأُحرقت السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر احتجاجاً على تجمع مقرر في ستوكهولم أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه إحراق نسخة من المصحف.لكن صحافيا في فرانس برس نقل الخميس أن عراقيا لاجئا في السويد داس المصحف أمام سفارة بلاده في ستوكهولم من دون أن ينفّذ تهديده بإحراقه.وفي وقت لاحق، قرر العراق طرد السفيرة السويدية من أراضيه وسحب القائم بالأعمال العراقي من السويد، وفق بيان رسمي.وذكّر المتحدث باسم الخارجية الاميركية بأن "البعثات الدبلوماسية ينبغي ألا تكون هدفا لأعمال عنف"، داعيا الحكومة العراقية الى "حماية كل البعثات الدبلوماسية في العراق، وذلك احتراما لالتزاماتها الدولية".