جنوب إفريقيا: 22 دولة طلبت الانضمام الى مجموعة بريكس

اعلنت جنوب إفريقيا الخميس أن 22 دولة من جميع أنحاء العالم تقدمت بطلبات للانضمام إلى مجموعة بريكس بينما أبدت دول اخرى اهتمامها بذلك.





وتترأس جنوب افريقيا مجموعة دول بريكس (جنوب إفريقيا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا) وستستضيف من 22 الى 24 آب القمة الـ15 لهذه الدول الناشئة. وكانت بريكس لمحت الى أنها منفتحة على التوسع.





وقال مندوب جنوب إفريقيا في مجموعة بريكس أنيل سوكلال إن "22 دولة تواصلت رسميا مع دول بريكس لتصبح عضوا في بريكس بشكل كامل، وهناك عدد مماثل من الدول التي سألت بشكل عير رسمي عن الانضمام لبريكس".