الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مدير السجن حيث يعتقل المعارض الروسي نافالني

اعلن الاتحاد الاوروبي الخميس أنه فرض عقوبات على 12 فردا في روسيا، بينهم مدير السجن حيث يعتقل المعارض اليكسي نافالني، إضافة الى خمسة كيانات، لمسؤوليتهم عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".





وقال مجلس الاتحاد الاوروبي في بيان إن العقوبات المذكورة "تستهدف من لجأوا تعسفا الى تقنيات التعرف على الوجوه بهدف تنفيذ اعتقالات تعسفية كثيفة في روسيا، إضافة الى قرارات ذات دوافع سياسية بحق شخصيات في المعارضة وناشطين من أجل الديموقراطية ومعارضين شرسين للكرملين".