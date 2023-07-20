مصرع 13 مهاجرا سنغاليا في غرق مركب قبالة ساحل المغرب

قضى 13 مهاجرا سنغاليا على الأقل في غرق مركب قبالة ساحل المغرب نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد رئيس بلدية وكالة فرانس برس الخميس.





شهد طريق الهجرة لجزر الكناري، بوابة أوروبا في المحيط الأطلسي، زيادة ملحوظة في محاولات العبور في الأسابيع الأخيرة من سواحل شمال غرب إفريقيا.





وقال عمر سيسي رئيس بلدية روفيسك القريبة من دكار لوكالة فرانس برس "بلغنا خبر وفاة ثلاثة عشر شخصا من سكان المنطقة".

