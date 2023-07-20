عقوبات كندية جديدة وخصوصا على مسؤولين في مجموعة فاغنر

فرضت كندا الخميس عقوبات جديدة على أفراد وشركات روسية، وخصوصا على مسؤولين عسكريين في مجموعة فاغنر ينشطون في إفريقيا وأوكرانيا، وفق ما أفادت الحكومة.





وقبل بضع ساعات من هذا الإعلان، فرضت بريطانيا بدورها عقوبات على صلة بتجاوزات مجموعة فاغنر في إفريقيا.





وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان "لن نبقى مكتوفي الأيدي فيما الرئيس (فلاديمير) بوتين ومساعدوه يحاولون محو ثقافة وهوية أوكرانيا عبر أعمال عسكرية عنيفة وغير مبررة، وعبر جهود دعائية".

