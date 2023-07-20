الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعديل وزاري طفيف في فرنسا بعد أربعة أشهر من إصلاح نظام التقاعد
أخبار دولية
2023-07-20 | 15:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تعديل وزاري طفيف في فرنسا بعد أربعة أشهر من إصلاح نظام التقاعد
يعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة إليزابيت بورن الخميس على تعديل وزاري طفيف، بعد أربعة أشهر من انجاز إصلاح نظام التقاعد، بهدف منح الولاية الثانية لماكرون زخمًا جديدًا.
من المتوقّع أن يتمّ الإعلان عن الأسماء الجديدة الخميس، لكن مصادر مختلفة مطّلعة على الملف اشارت الى خطوط عريضة معروفة حتى الآن بشأن الوزراء الذين سيتمّ تغييرهم.
الوزير الأول المعني وفق هذه المصادر هو وزير التعليم باب ندايي المتخصص في التاريخ الاجتماعي للولايات المتحدة والأقليات. فمنذ تسميته قبل 14 شهرًا، أصبح هذا الوزير الهدف المفضل لليمين واليمين المتطرف في فرنسا. ولم يعد المدرّسون يقدّرون هذا الأستاذ الجامعي المحسوب على اليسار والذي كان يدير متحف تاريخ الهجرة.
أخبار دولية
وزاري
فرنسا
أربعة
إصلاح
التقاعد
التالي
لجنة برلمانية إسرائيلية تقرّ إجراء أساسياً في خطة الإصلاحات القضائية رغم الاحتجاجات
قمة ثلاثية بين سيول وواشنطن وطوكيو في الولايات المتحدة الشهر المقبل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-06
أدنى مشاركة في اليوم الـ14 من التعبئة ضدّ إصلاح نظام التقاعد في فرنسا
أخبار دولية
2023-06-06
أدنى مشاركة في اليوم الـ14 من التعبئة ضدّ إصلاح نظام التقاعد في فرنسا
0
أخبار دولية
2023-05-16
ماكرون: "البلد يمضي قدماً" رغم الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد
أخبار دولية
2023-05-16
ماكرون: "البلد يمضي قدماً" رغم الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد
0
أخبار دولية
2023-04-23
ماكرون يأسف لعدم انخراطه بشكل كافٍ في الدفاع عن إصلاح نظام التقاعد
أخبار دولية
2023-04-23
ماكرون يأسف لعدم انخراطه بشكل كافٍ في الدفاع عن إصلاح نظام التقاعد
0
أخبار لبنان
2023-07-06
مشروع وطن الإنسان: للتشديد على أولوية انتخاب رئيس للجمهوريّة وليس تعديل النظام
أخبار لبنان
2023-07-06
مشروع وطن الإنسان: للتشديد على أولوية انتخاب رئيس للجمهوريّة وليس تعديل النظام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:36
تركيا تدعو السويد إلى "اتخاذ اجراءات رادعة" بعد تدنيس المصحف
أخبار دولية
17:36
تركيا تدعو السويد إلى "اتخاذ اجراءات رادعة" بعد تدنيس المصحف
0
أخبار دولية
17:01
الخارجية السعودية: سنستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج على الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان
أخبار دولية
17:01
الخارجية السعودية: سنستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج على الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان
0
أخبار دولية
15:47
الإفراج عن الباحث المصري باتريك زكي والمحامي محمد الباقر بعد عفو رئاسي
أخبار دولية
15:47
الإفراج عن الباحث المصري باتريك زكي والمحامي محمد الباقر بعد عفو رئاسي
0
أخبار دولية
15:39
16 قتيلا على الأقل وعشرات المفقودين في انهيار أرضي في الهند
أخبار دولية
15:39
16 قتيلا على الأقل وعشرات المفقودين في انهيار أرضي في الهند
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-07-02
اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً
خبر عاجل
2023-07-02
اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً
0
أخبار لبنان
13:18
مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023
أخبار لبنان
13:18
مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023
0
أخبار لبنان
14:15
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 115 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة
أخبار لبنان
14:15
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 115 مليون دولار بمعدل 85500 ليرة
0
منوعات
02:53
"إذا اتصلت بالشرطة فسأفلته ليهاجمك مرة جديدة"... صورة مرعبة تظهر جروح إبنة الـ17 عاماً بعد أن هاجمها كلب شرس!
منوعات
02:53
"إذا اتصلت بالشرطة فسأفلته ليهاجمك مرة جديدة"... صورة مرعبة تظهر جروح إبنة الـ17 عاماً بعد أن هاجمها كلب شرس!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:40
بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض
رياضة
13:40
بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..
0
أخبار دولية
13:38
ماذا يمكن ان يجمع بين الخليج وآسيا الوسطى في الاقتصاد؟
أخبار دولية
13:38
ماذا يمكن ان يجمع بين الخليج وآسيا الوسطى في الاقتصاد؟
0
أخبار دولية
13:37
أزمة دبلوماسية تشتعل بين العراق والسويد
أخبار دولية
13:37
أزمة دبلوماسية تشتعل بين العراق والسويد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أهلا بهالطلة في مهرجانات البترون وأجمل الإحتفالات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أهلا بهالطلة في مهرجانات البترون وأجمل الإحتفالات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تلال كفرشوبا تكسر جدار التسلّط
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تلال كفرشوبا تكسر جدار التسلّط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
البرلمان اللبناني يرد على البرلمان الاوروبي: لا لتوطين النازحين والعودة حتمية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
البرلمان اللبناني يرد على البرلمان الاوروبي: لا لتوطين النازحين والعودة حتمية
0
رياضة
13:26
معسكرٌ تدريبيّ لمنتخب لبنان لكرة السلة في جزين تحضيرًا لكأس العالم
رياضة
13:26
معسكرٌ تدريبيّ لمنتخب لبنان لكرة السلة في جزين تحضيرًا لكأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كهرباء مخيمات النازحين السوريين بين الشرعي والتعليق.. وعدادات تنتظر المموّل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كهرباء مخيمات النازحين السوريين بين الشرعي والتعليق.. وعدادات تنتظر المموّل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:38
بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)
فنّ
05:38
بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)
2
خبر عاجل
06:39
نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية
خبر عاجل
06:39
نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية
3
منوعات
03:47
"نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم"... لبؤة طليقة تثير الرعب في برلين وعمليات البحث عنها مستمرة! (فيديو)
منوعات
03:47
"نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم"... لبؤة طليقة تثير الرعب في برلين وعمليات البحث عنها مستمرة! (فيديو)
4
خبر عاجل
12:04
جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر
خبر عاجل
12:04
جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر
5
فنّ
05:41
ممثل كسر كوب الزجاج على وجه باميلا الكيك.. إليكم تفاصيل إصابتها في عينها! (فيديو)
فنّ
05:41
ممثل كسر كوب الزجاج على وجه باميلا الكيك.. إليكم تفاصيل إصابتها في عينها! (فيديو)
6
منوعات
06:46
في بلدٍ يسجل أعلى معدلات التفاوت الاجتماعي... حفل زفاف باذخ لكلبين يثير غضب السكان (صور)
منوعات
06:46
في بلدٍ يسجل أعلى معدلات التفاوت الاجتماعي... حفل زفاف باذخ لكلبين يثير غضب السكان (صور)
7
فنّ
12:06
سلمى حايك تكشف عن سرّ جمالها بعمر الـ56 عاماً... "زوجي غير مقتنع بذلك"!
فنّ
12:06
سلمى حايك تكشف عن سرّ جمالها بعمر الـ56 عاماً... "زوجي غير مقتنع بذلك"!
8
منوعات
08:45
"نيزك" يصيب امرأة أثناء تناولها القهوة على شرفتها... وهذا ما كشفه الخبراء! (صور)
منوعات
08:45
"نيزك" يصيب امرأة أثناء تناولها القهوة على شرفتها... وهذا ما كشفه الخبراء! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More