16 قتيلا على الأقل وعشرات المفقودين في انهيار أرضي في الهند

قضى 16 شخصا على الأقل الخميس في انهيار أرضي بقرية في ولاية ماهاراشترا الهندية، وفق مسؤولين أبدوا خشيتهم من ارتفاع حصيلة الضحايا.





وقالت الهيئة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث الخميس إن 16 شخصًا لقوا حتفهم، وأنها أوقفت عمليات الإنقاذ بسبب استمرار هطول الأمطار و"خطر حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية".





لكن المتطوع سانتوش كومار أعرب عن خشيته من أن يكون عدد الضحايا أكبر.