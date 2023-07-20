الإفراج عن الباحث المصري باتريك زكي والمحامي محمد الباقر بعد عفو رئاسي

أطلقت السلطات المصرية الخميس سراح كل من الباحث الشاب باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر غداة إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً عنهما من أحكام قضائية غير قابلة للطعن.





وأكّد الحقوقي المصري البارز ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، عبر حسابه على موقعي فيسبوك وتويتر، أنّ زكي أفرج عنه الخميس.





وكتب بهجت تعليقاً على صورة نشرها لزكي "باتريك على الأسفلت"، في إشارة إلى خروجه من السجن.