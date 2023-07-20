تركيا تدعو السويد إلى "اتخاذ اجراءات رادعة" بعد تدنيس المصحف

نددت تركيا الخميس بالتدنيس "الوضيع" لمصحف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، وحثّت السويد على "اتخاذ إجراءات رادعة" لتجنب أي عمل مماثل.





وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان بعد أن داس لاجئ عراقي في السويد على نسخة من المصحف الخميس في ستوكهولم "نتوقع أن تتخذ السويد إجراءات رادعة لمنع جرائم الكراهية ضد الإسلام".





على خلفية هذا العمل، اقتحم متظاهرون سفارة السويد في بغداد وأحرقوها.