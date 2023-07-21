البحرية الروسية أطلقت صواريخ مضادة للسفن خلال "تدريب" في البحر الأسود

أجرت القوات الروسية "تدريبا" في شمال غرب البحر الأسود أطلقت خلاله صواريخ مضادة للسفن لضرب هدف في البحر.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن سفنا تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أطلقت صواريخ كروز مضادة للسفن "على زورق حدد هدفا في منطقة التدريب القتالي في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود"، وهي منطقة اعتبرت موسكو منذ الخميس السفن المتوجهة إلى أوكرانيا فيها "زوارق عسكرية محتملة".