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حزب المحافظين البريطاني يخسر الانتخابات الفرعية في دائرتين
أخبار دولية
2023-07-21 | 01:23
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حزب المحافظين البريطاني يخسر الانتخابات الفرعية في دائرتين
خسر حزب المحافظين، الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأغلبية، لمصلحة حزب العمال والليبراليين الديموقراطيين في دائرتين في انتخابات فرعية جرت الخميس وتشكل اختبارا للاقتراع العام المقرر العام المقبل.
وتمكن حزب رئيس الوزراء من جهة أخرى من الاحتفاظ بمقعد رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون في دائرة ثالثة، كما كشفت نتائج الانتخابات.
وخسر المحافظون أغلبيتهم البالغة 19 ألف صوت في دائرة سومرتن وفروم في جنوب غرب إنكلترا وتلك البالغة عشرين ألف صوت في دائرة سيلبي أند أينستي في شمال البلاد.
وحقق الحزب فوزا بفارق ضئيل في دائرة أوكسبريدج أند رايسليب وتمكن من الاحتفاظ بمقعد جونسون.
أخبار دولية
بريطانيا ـ انتخابات فرعية
حزب المحافظين
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