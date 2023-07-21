الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

برلمان صرب البوسنة يقر قانونا يجرّم التشهير

أخبار دولية
2023-07-21 | 01:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
برلمان صرب البوسنة يقر قانونا يجرّم التشهير
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
برلمان صرب البوسنة يقر قانونا يجرّم التشهير

أقرّ برلمان صرب البوسنة قانونا يعيد تجريم التشهير، في خطوة اعتبرتها المعارضة وجماعات حقوقية بمثابة تهديد لحرية التعبير.
 
ويندرج إقرار التعديل القانوني ضمن سلسلة مبادرات مدعومة من الزعيم ميلوراد دوديك الساعي لانفصال جمهورية صرب البوسنة.
 
ووفق التعديل الجديد، فقد أصبحت أفعال التشهير والتحقير والقدح والذم الآن جرائم جنائية تشمل عقوباتها غرامة مالية تعادل ثلاثة آلاف يورو. 
 
وتبطل هذه الخطوة القانون الذي أقره برلمان البوسنة عام 2011 وينص على إلغاء تجريم التشهير وجعله مخالفة مدنية.
 
وانتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار مباشرة بعد جلسة التصويت، معتبرا في تغريدة أن "هذه الخطوة إلى الوراء تهدد بشكل خطير حرية التعبير وتقلص المساحة المدنية بشكل أكبر (...) يجب إبطاله". 
 
واحتج المئات الثلاثاء على القانون في بانيا لوكا العاصمة الإدارية لصرب البوسنة، حيث قال معارضون إن القانون يهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة في كيان صرب البوسنة. 
 
ويأتي التعديل بعد أيام فقط من توقيع دوديك قانونين استهدفا سلطة المبعوث الدولي للبلاد والمحكمة الدستورية في كيان صرب البوسنة. 
 
وحذرت السفارة الأميركية في البوسنة من أن "هؤلاء الذين قدموا ودعموا هذا التشريع القمعي قد حركوا (كيان صرب البوسنة) جمهورية صربسكا خطوة أخرى على طريق الاستبداد". 
 
ورأت السفارة أن القانون "يهدد قدرة المواطنين على التحدث بحرية ووسائل الإعلام المستقلة على نقل الحقيقة"، مضيفة أنه يعرض مستقبل البوسنة الأورو-أطلسي للخطر. 
 
وتنقسم البوسنة بين كيان صربي، هي جمهورية صربسكا، واتحاد فدرالي كرواتي مسلم يربطهما حكم مركزي ضعيف يعاني في أكثر الأحيان من الشلل.
 
هذا النظام السياسي المعقد موروث من اتفاقية دايتون للسلام التي أنهت الحرب الطائفية التي أودت بحياة 100 ألف شخص بين عامي 1992 و1995.

أخبار دولية

صرب البوسنة

التشهير

حرية التعبير

LBCI التالي
اردوغان يستضيف نتانياهو نهاية تموز بعد استقبال عباس
عالم في ناسا يرجّح أن يكون شهر تموز الأكثر سخونة "منذ مئات إن لم يكن آلاف السنين"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-05-21

مارك ضو للـLBCI: المواطنون اللبنانيون يحقّ لهم ارتياد الاماكن العامة بالطريقة التي يجدونها مناسبة ونحن نؤيّد المبدأ الدستوري الذي ينصّ على ان الاماكن العامّة وحرية التعبير وحرية المعتقد حق لكل الناس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:14

سيول تحذر بيونغ يانغ من أن هجوما نوويا سيؤدي إلى "نهاية" نظام كيم

LBCI
أخبار دولية
01:39

اردوغان يستضيف نتانياهو نهاية تموز بعد استقبال عباس

LBCI
أخبار دولية
01:28

عالم في ناسا يرجّح أن يكون شهر تموز الأكثر سخونة "منذ مئات إن لم يكن آلاف السنين"

LBCI
أخبار دولية
01:23

حزب المحافظين البريطاني يخسر الانتخابات الفرعية في دائرتين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-13

مشهد يوثق الفضيحة في بلد عربي... ممرضات يجففن "الملوخية" في قسم ولادة الأطفال وهذا مصير المستشفى! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-07-19

قتلا طفلتهما الرضيعة بوحشية... عُثر عليها مُصابةً بكسورٍ في جسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة!

LBCI
منوعات
2023-07-17

أرسلوها من المستشفى إلى المنزل بحجة أنها ليست مستعدة للولادة... وبعد 30 دقيقة أنجبت ابنتها في الحمام! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-20

مياومو كهرباء لبنان يعتصمون أمام مبنى المؤسسة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:40

بطولة العالم لكرة القدم للسيدات انطلقت والفوزان الاوليان لصالح اصحاب الارض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مهرجانات بيت الدين تنطلق اليوم..

LBCI
أخبار دولية
13:38

ماذا يمكن ان يجمع بين الخليج وآسيا الوسطى في الاقتصاد؟

LBCI
أخبار دولية
13:37

أزمة دبلوماسية تشتعل بين العراق والسويد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

أهلا بهالطلة في مهرجانات البترون وأجمل الإحتفالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تلال كفرشوبا تكسر جدار التسلّط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

البرلمان اللبناني يرد على البرلمان الاوروبي: لا لتوطين النازحين والعودة حتمية

LBCI
رياضة
13:26

معسكرٌ تدريبيّ لمنتخب لبنان لكرة السلة في جزين تحضيرًا لكأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

كهرباء مخيمات النازحين السوريين بين الشرعي والتعليق.. وعدادات تنتظر المموّل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:38

بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)

LBCI
خبر عاجل
06:39

نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات

LBCI
فنّ
05:41

ممثل كسر كوب الزجاج على وجه باميلا الكيك.. إليكم تفاصيل إصابتها في عينها! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:04

جمعية المصارف: العودة الى الإجراءات الإحترازية المتشددة بدءاً من 21 تموز وحتى إشعار آخر

LBCI
منوعات
06:46

في بلدٍ يسجل أعلى معدلات التفاوت الاجتماعي... حفل زفاف باذخ لكلبين يثير غضب السكان (صور)

LBCI
فنّ
12:06

سلمى حايك تكشف عن سرّ جمالها بعمر الـ56 عاماً... "زوجي غير مقتنع بذلك"!

LBCI
منوعات
08:45

"نيزك" يصيب امرأة أثناء تناولها القهوة على شرفتها... وهذا ما كشفه الخبراء! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More